17 Ağustos 2020, Pazartesi

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O teklif ortaya çıktı! Galatasaray ve Mehmet Ekici...

Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada bitiren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda 4 ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'de pek forma şansı bulamayan Mehmet Ekici'yi istediği öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılıların yaptığı o teklif ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 17:00
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O teklif ortaya çıktı! Galatasaray ve Mehmet Ekici...

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılar, son günlerde transferde oldukça atak bir görüntü çiziyor.

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O teklif ortaya çıktı! Galatasaray ve Mehmet Ekici...

Şu ana dek Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, geniş bir kadroyla yola devam etmek isterken, flaş bir transfer hamlesi gelmişti.

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O teklif ortaya çıktı! Galatasaray ve Mehmet Ekici...

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve şu anda bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Mehmet Ekici, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

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O teklif ortaya çıktı! Galatasaray ve Mehmet Ekici...

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim'in geniş kadroda Mehmet'in takım için faydalı olacağını düşündüğü ve uygun mali şartlarda 30 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı belirtildi.

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O teklif ortaya çıktı! Galatasaray ve Mehmet Ekici...

Tecrübeli oyuncunun da Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.

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