O teklif ortaya çıktı! Galatasaray ve Mehmet Ekici...

Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada bitiren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda 4 ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'de pek forma şansı bulamayan Mehmet Ekici'yi istediği öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılıların yaptığı o teklif ortaya çıktı.