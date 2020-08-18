Galatasaray'ın corona virüsü sonuçları negatif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı ve tüm testlerin negatif çıktığı belirtildi.



Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/zomHNaE4aN — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 18, 2020

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