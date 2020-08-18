18 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın corona virüsü sonuçları negatif çıktı

Galatasaray corona virüsü sonuçlarını açıklandı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı ve tüm testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Mario Lemina'da işlem tamam

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