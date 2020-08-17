17 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Aslan işi biliyor!

Aslan işi biliyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Arda, Oğulcan, Emre, Omar ve Fatih ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar bu oyuncular için bonservis ödemedi.

Galatasaray'ın ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasının son yılına girilirken sarı-kırmızılılar herhangi bir sıkıntı yaşamamak için adımlarını sağlam basmaya devam ediyor. Yeni bir ceza yemek istemeyen Cimbom transfer yapmaktan da geri kalmıyor. Şu ana kadar , Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk gibi 5 önemli isim kadroya katılırken bu oyuncular için kulübün kasasından hiç bonservis bedeli çıkmadı. Günler öncesinden bu transferler için çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi, sadece her konuda anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın transferini sonuçlandıramadı. Galatasaray, bundan sonraki transferlerini de ya bonservissiz ya da kiralama yöntemiyle gerçekleştirecek.
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