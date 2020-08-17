17 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Defans gençleşti

Defans gençleşti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Aslan'da sağ kanada 34 yaşındaki Mariano'nun yerine Omar alınırken bu tercih defans hattının yaş ortalamasını da 25'e çekti.

Aslan'da sağ kanada 34 yaşındaki Mariano'nun yerine Omar alınırken bu tercih defans hattının yaş ortalamasını da 25'e çekti. Bu sezon Cimbom savunmayı genç isimler Saracchi, Marcao, Luyindama ve Omar dörtlüsünden kuracak. Ayrıca Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı da kalmaları halinde savunmaya dahil olabilmek için mücadele verecek.

YENI DÖRTLÜ
Saracchi (22)
Marcao (24)
Luyindama (26)
Omar (28)

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