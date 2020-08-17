17 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Bekle al taktiği

Bekle al taktiği
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Galatasaray Teknik direktör transferde acele etmeme kararı aldı. "Bekle al" taktiğine geçen Terim'in, böylece yıldız isimleri daha ucuza kadroya katmayı planladığı öğrenildi.

Teknik direktör transferde acele etmeme kararı aldı. Pandemi nedeniyle pek çok takımın maliyetinden kurtulmak için önemli oyuncularını gözden çıkaracağını düşünen tecrübeli çalıştırıcı, "Geç olsun ama doğru transferler yapalım. Önümüze çok sürpriz isimler çıkabilir" dediği bildirildi.
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