16 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Kalu haftası

G.Saray'a Nijeryalı yıldız! Transferi haftaya bitiyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

, Bordeaux’nun 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu etmekte kararlı. Yönetim, teklifi artırıp Kalu’yu kapacak.

'da gündem kanat transferi... Sarı-Kırmızılı Yönetim, tamamiyle bu mevkiye yapacağı transfere odaklandı. Gündemdeki 1 numaralı isim ise Fransız temsilcisi Bordeaux'da forma giyen Samuel Kalu... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu transferi çok istiyor. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin önümüzdeki hafta Fransa'ya çıkarma yaparak transferi bitirmek istediği öğrenildi.

22 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılmıştı. Cimbom'un daha önce yaptığı teklifi artırarak transferi sonlandırmak istediği biliniyor. 2018 yılından beri Bordeaux forması giyen Kalu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Genç yıldız 12 kez Nijerya forması giydi.

Bu maçlarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Samaul Kalu ile ilgili ilginç bir detay var. Genç oyuncunun hakları Belhanda, Onyekuru ve Emre Kılınç gibi isimler ile aynı menajerlik şirketinde. G.Saray, iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi neticelendirmenin peşinde. Yetenekli oyuncu geçen sezon Bordeaux formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol ve 1 asist üretmişti.

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