16 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Elneny Galatasaray'a önerildi

Elneny kapışması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

Mısır basınında yer alan habere göre 'ın tekrar kiralamak istediği Elneny, bu kez 'a önerildi. Tecrübeli yıldızın kiralanması konusunda bu hafta çok önemli bir görüşme gerçekleşecek.

'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mısırlı orta saha oyuncusu, sergilediği başarılı performansla Süper Lig devlerinin gözdesi haline geldi. Kartal'ın tekrar kiralamak istediği ancak bu kez maliyetini karşılamakta zorlandığı 28 yaşındaki futbolcu için Mısır basınında yer alan habere göre yıldız futbolcunun 'a önerildiği yazıldı.

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