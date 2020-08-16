Elneny Galatasaray'a önerildi

Mısır basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın tekrar kiralamak istediği Elneny, bu kez Galatasaray'a önerildi. Tecrübeli yıldızın kiralanması konusunda bu hafta çok önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mısırlı orta saha oyuncusu, sergilediği başarılı performansla Süper Lig devlerinin gözdesi haline geldi. Kartal'ın tekrar kiralamak istediği ancak bu kez maliyetini karşılamakta zorlandığı 28 yaşındaki futbolcu için Mısır basınında yer alan habere göre yıldız futbolcunun Galatasaray'a önerildiği yazıldı.

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