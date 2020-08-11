11 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da KAP günü!

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GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Galatasaray bugün dört yeni transferini birden açıklayacak. Prensip anlaşmasına varılan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui için bugün 'na bildirim yapılacak.

Galatasaray bugün dört yeni transferini birden açıklayacak. Prensip anlaşmasına varılan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui için bugün 'na bildirim yapılacak. Omar dışında yeni transferler yarın da Florya Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlık kampına dahil olacak. ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Terim'in özel izniyle 15 Ağustos'a kadar izin yapacak ve ardından takım kafilesine katılacak.
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