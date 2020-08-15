15 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Öztürk'e ödenecek maaş belli oldu! Galatasaray...

Alacağı maaş belli oldu! Fatih Öztürk...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

'nın sakatlığından sonra kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşmıştı. Deneyimli kalecinin sarı-kırmızılılardan alacağı maaş belli oldu.

Geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı kulübe transferi direkten dönen 33 yaşındaki Fatih Öztürk, 1 sene rötarlı da olsa Galatasaray'a imzayı attı. Medipol Başakşehir'in 'ı kadroda tutma kararı alması üzerine Fatih Öztürk ile görüşen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın bu transfere vize vermesi üzerine işi bitirdi.

2.4 MİLYON TL ALACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulüpten izin alan Fatih, dün Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı feshetti. Bu gelişme sonrasında deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la 2.4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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