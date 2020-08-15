Fatih Öztürk'e ödenecek maaş belli oldu! Galatasaray...
Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşmıştı. Deneyimli kalecinin sarı-kırmızılılardan alacağı maaş belli oldu.
Geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı kulübe transferi direkten dönen 33 yaşındaki Fatih Öztürk, 1 sene rötarlı da olsa Galatasaray'a imzayı attı. Medipol Başakşehir'in Volkan Babacan'ı kadroda tutma kararı alması üzerine Fatih Öztürk ile görüşen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın bu transfere vize vermesi üzerine işi bitirdi.
2.4 MİLYON TL ALACAK
Hürriyet'te yer alan habere göre bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulüpten izin alan Fatih, dün Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı feshetti. Bu gelişme sonrasında deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la 2.4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama