Mario Götze Galatasaray yolunda
Bild gazetesi, bonservisi elinde olan ve Avrupa’da kalmak isteyen Alman yıldızın, herkesi şaşırtacak sürpriz bir imza atabileceğini iddia etti. Yeniden başlangıç için sarı-kırmızılı takımın ideal bir tercih olacağı da dile getirildi.
Younes Belhanda'yı gözden çıkaran G.Saray'da ilk hedef Mario Götze… Avrupa'da kalmak isteyen Götze'nin Beckham'ın takımı Inter Miami'nin yaptığı teklifi reddettiği bildirildi. ABD'li gazeteci Travis Grimes, "G.Saray'ın, Götze'ye son bir şans vermek istemesi, Dünya şampiyonunun MLS'e gelmesini geciktirebilir" ifadesini kullandı. Götze'nin Avrupa'da kalmak için artık 2.5 milyon euro'ya razı olmak zorunda olduğunu ifade etti. Grimes, MLS takımlarının, Götze ile Galatasaray arasındaki görüşmeleri beklemek zorunda olduğunu da aktardı.
ADIM ADIM YAKLAŞIYOR
Borussıa Dortmund'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mario Götze ile ilgili bir haber de Bild gazetesinden geldi. Haberde, Götze'nin herkesi şaşırtacak sürpriz bir imza atabileceği belirtilirken 28 yaşındaki on numaranın yeni bir başlangıç yapabilmesi için Türkiye Süper Ligi'nin iyi bir avantaj olacağı vurgulandı. ABD'ye gitmesinin ise kariyerini noktalamak anlamına geleceğine dikkat çekildi. Öte yandan Roma ve Monaco'dan beklediği teklifleri alamayan Mario Götze'nin her geçen gün biraz daha G.Saray'a yaklaştığı haberleri de gelmeye devam ediyor.
3 YILLIK ANLAŞMA ÖNERECEK
Galatasaray yönetimi, Mario Götze ile masaya oturması durumunda yıllık 2.5 milyon euro teklif edecek. Sarı-kırmızılılar, Alman orta saha ile 3 yıllık anlaşma yapmayı planlıyor.
Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.
Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.
Tecrübelı futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 15 karşılaşmada forma giydi, 3 gol attı. Sezon sonunda da takımdan ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama