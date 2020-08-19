19 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Kiril Despodov harekatı! Teklif yapıldı

Süper Lig devinden Despodov harekatı! Teklif yapıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Yeni sezon öncesi kanat takviyesi yapmak isteyen ve dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi, teknik direktör 'in kadroda görmek istediği Bulgar futbolcu Kiril Despodov'u kiralamak için Cagliari ile görüşmelere başladı.

Transferde emin adımlar atmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör 'in gözdesi için girişimler hız kazandı. Sol kanat mevkisine , Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu gibi takviyeler yapan sarı-kırmızılı takım gözünü sağ kanat transferine çevirdi.

DESPODOV AŞKI ALEVLENDİ!
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Bulgar sağ kanat Despodov aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılı kurmaylar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralama teklifini sundu.

SCOUT EKİBİ 1 YILDIR TAKİP EDİYOR
Kiril Despodov'u scout ekibinin yaklaşık 1 yıldır takip ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetim transferi satın alma opsiyonu ile kiralık olarak bitirmek için büyük çaba harcıyor.

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