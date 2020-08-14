14 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da 2 oyuncunun yeni tip corona virüsü testi pozitif çıktı!

G.Saray'a corona virüsü şoku!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'da corona virüsü şoku yaşanıyor... Sarı-kırmızılılarda 2 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, COVID-19 testleri pozitif çıkan oyuncularda klinik şikayet olmadığı kaydedildi.

Galatasaray'da corona virüsü vakası

Galatasaray Kulübü'nün açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

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