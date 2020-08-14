Galatasaray'da şov sürüyor! Bir genç yıldız daha

Oğulcan, Emre ve Kerem transferleriyle yaş ortalamasını aşağıya çeken Galatasaray, Lech Poznan’da parlayan Kamil Jozwiak'ı da almak için harekete geçti. Polonya ekibine ilk etapta 2 milyon euro önerildi.

Galatasaray hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Barcelona'dan Arda Turan'ın kadroya katılmasıyla başlayan transfer harekatı Rize'den Oğulcan Çağlayan ve Sivasspor'dan Emre Kılınç'ın kadroya dahil edilmesiyle tavan yaptı. 24 Ercinzanspor'dan Kerem Aktüroğlu'nun da kısa bir süre içinde transferinin duyurulması bekleniyor. Arda'yı dışarda tutarsak alınan bu üç isim Galatasaray'ın yaş ortalamasını oldukça düşürdü. Ancak operasyon bitmiş değil. "Artık geçmişe yatırım yapmayacağız" diyen Fatih Terim yeni hedefini de belirledi.

ŞÜKRÜ HANEDAR İŞBAŞINDA

Tecrübeli çalıştırıcı, Lech Poznan forması giyen ve Avrupa futbolunun yükselen isimleri arasında gösterilen Kamil Jozwiak'ı gündemine aldı. Onyekuru'nun ayrıldığı ortamda Emre Kılınç'ı alan Terim, 22 yaşındaki sol kanat ile opsiyonlarını çoğaltmayı planlıyor. Yapılan araştırmaların ardından idari menajer Şükrü Hanedar, Polonyalı futbolcu ve kulübü ile temasa geçti. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Kamil için ilk etapta 2 milyon euro teklif edildi ve gelecek yanıta göre yeni bir yol haritası belirleneceği öğrenildi.

KİRALANDI

Kariyerine ülkesinin takımı Falubaz Zielona Gora U19'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Lech Poznan'ın alt yaş kategorilerinde, oynadı. Bir dönem GKS Katowice'ye kiralanan yıldız kanat oyuncusu 2017'de yeniden takımına döndü.







TAM BİR JOKER

Genellikle sol kanatta oynayan Jozwiak, tercih edilmesi halinde sağ kanata da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki sol kanadı alarak hem yaş ortalamasını düşürmek, hem de sol kanadını garanti altına almak istiyor. 22 Nisan 1998 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen 1.76 boyundaki sol kanat oyuncusu sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.



9 GOL 7 ASIST

Kamil Jozwiak, bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 9 gol, 7 asist üretti ve kanat performansıyla büyük takımları peşine takmayı başardı.

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