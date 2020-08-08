08 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Mehmet Ekici sürprizi!

Mehmet Ekici sürprizi! Ezeli rakibe gidiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 'de isteneni veremeyen , menajerler tarafından 'a önerildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun transferine sıcak baktığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

'da flaş gelişmesi... ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız orta , menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Görüşmeler ise tüm hızıyla devam ediyor.

EKİCİ KABUL EDERSE TAMAM

Takvim'in haberine göre, Sarı-kırmızılı yönetim, Mehmet Ekici ile maaş konusunda bir aşamaya geldi. 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılılar'ın önerdiği maaşı kabul ederse imzalar her an atılabilir.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Mehmet Ekici ile ilgili olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Terim, milli takımı çalıştırırken tecrübeli futbolcuyu aday kadroya çağıran isimdi.

YENİ BİR FIRSAT DAHA İSTİYOR

Mehmet Ekici, ve Fenerbahçe formaları giydi. Büyük sakatlıklar yaşadı ve çok maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yeniden kendini kanıtlamanın peşinde.

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