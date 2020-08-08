Galatasaray'dan Mehmet Ekici sürprizi!
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Mehmet Ekici, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun transferine sıcak baktığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız orta Mehmet Ekici, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Görüşmeler ise tüm hızıyla devam ediyor.
EKİCİ KABUL EDERSE TAMAM
Takvim'in haberine göre, Sarı-kırmızılı yönetim, Mehmet Ekici ile maaş konusunda bir aşamaya geldi. 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılılar'ın önerdiği maaşı kabul ederse imzalar her an atılabilir.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMIŞTI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Mehmet Ekici ile ilgili olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Terim, milli takımı çalıştırırken tecrübeli futbolcuyu aday kadroya çağıran isimdi.
YENİ BİR FIRSAT DAHA İSTİYOR
Mehmet Ekici, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giydi. Büyük sakatlıklar yaşadı ve çok maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yeniden kendini kanıtlamanın peşinde.
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