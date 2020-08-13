Belhanda ve Feghouli'den Galatasaray'a rest! "Bu şekilde oynamak istemiyoruz"
Galatasaray'da takımın en çok kazanan isimlerinden Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli, alacakları için FIFA'ya başvurdu ve "Bu şekilde oynamak istemiyoruz" ifadelerini kullandılar. İşte detaylar...
Galatasaray kulübü dün şok bir haberle sarsıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin 2 önemli oyuncusu Sofiane Feghouli ile Younnes Belhanda paralarını alamadıkları gerekçesiyle FIFA'ya başvurarak Galatasaray'a ihtar çektirdiler. Gelişme Sarı-Kırmızılı camiade şok etkisi yarattı. Her iki oyuncunun da FIFA'ya "Galatasaray'dan paramızı alamıyoruz. Bu şekilde de oynamak istemiyoruz" ifadesini kullandığı gelen haberler arasında. Feghouli ve Belhanda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda görmek istemediği iki isimdi.
İNDİRİME YANAŞMAMIŞLARDI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçtiğimiz gün "İndirim konusunda 4 isim bizi zorluyor" ifadesini kullanmıştı.
KADRO DIŞI KALABİLİRLER
Belhanda ve Feghouli'nin FIFA'ya başvurması sonrasında yönetimin bu oyuncuları kadro dışı bırakma ihtimalini masaya yatırdığı belirtildi. (Takvim)
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