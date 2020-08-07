07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Ryan Babel için Marsilya iddiası

Ryan Babel için Marsilya iddiası
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği 'e ’nın Marsilya takımının talip olduğu iddia edildi. Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Marsilya’nın Babel için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Son olarak Hollanda'nın Ajax takımında kiralık olarak forma giyen , sözleşmesinin bitmesinin ardından 'a geri dönmüştü.

Sarı-kırmızılı takımda kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında olan Babel'e 'nın Marsilya takımının talip olduğu iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Marsilya'nın Babel için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu kariyerinde Liverpool, Ajax, Fulham, Deportivo, Hoffenheim, Beşiktaş ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giydi. Babel, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a imza attı. Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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