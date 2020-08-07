Ryan Babel için Marsilya iddiası
Fatih Terim'in yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'e Fransa’nın Marsilya takımının talip olduğu iddia edildi. Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Marsilya’nın Babel için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
Son olarak Hollanda'nın Ajax takımında kiralık olarak forma giyen Ryan Babel, sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri dönmüştü.
Sarı-kırmızılı takımda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında olan Babel'e Fransa'nın Marsilya takımının talip olduğu iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Marsilya'nın Babel için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
33 yaşındaki deneyimli futbolcu kariyerinde Liverpool, Ajax, Fulham, Deportivo, Hoffenheim, Beşiktaş ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giydi. Babel, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a imza attı. Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama