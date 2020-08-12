12 Ağustos 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'da Mensah transferi çıkmaza girdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Bernard Mensah transferi çıkmaza girdi. Yönetim, oyuncunun ücretinden dolayı bekleme kararı aldı.
12.08.2020
ABONE OL

DİĞER
G.Saray'da Mensah transferi çıkmaza girdi G.Saray'da Mensah transferi çıkmaza girdi 12.08.2020
Falcao'dan 500 bin Euro'luk indirim Falcao'dan 500 bin Euro'luk indirim 12.08.2020
Galatasaray Emre Kılınç transferini böyle duyurdu Galatasaray Emre Kılınç transferini böyle duyurdu 12.08.2020
G.Saray'da olmak benim için büyük gurur "G.Saray'da olmak benim için büyük gurur" 12.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da Ryan Donk belirsizliği Galatasaray'da Ryan Donk belirsizliği 12.08.2020
İtalyanlar Feghouli'nin peşinde İtalyanlar Feghouli'nin peşinde 12.08.2020
G.Saray'dan Oğulcan Çağlayan'a duygusal video G.Saray'dan Oğulcan Çağlayan'a duygusal video 12.08.2020
Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da 12.08.2020
Riera Galatasaray'a döndü Riera Galatasaray'a döndü 12.08.2020
Galatasaray Oğulcan Çağlayan transferini böyle duyurdu Galatasaray Oğulcan Çağlayan transferini böyle duyurdu 11.08.2020
Mensah Galatasaray'a çok yakın "Mensah Galatasaray'a çok yakın" 11.08.2020
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme 11.08.2020
Muslera Eylül'de Uruguay'a gidiyor Muslera Eylül'de Uruguay'a gidiyor 11.08.2020
Galatasaray'a Polonyalı orta saha Galatasaray'a Polonyalı orta saha 11.08.2020
Galatasaray Mehmet Ekici'yi gündemine aldı Galatasaray Mehmet Ekici'yi gündemine aldı 11.08.2020
G.Saray'dan Eljif Elmas ve Aboubakar bombası! G.Saray'dan Eljif Elmas ve Aboubakar bombası! 10.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da yeni transferler ilk idmanına çıktı
Dikkat çeken o detay! Fenerbahçe idmanında...
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Avrupa futbolunun yükselen ismi...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine 2 süper golcü! Adaylar belirlendi
Mert Hakan Yandaş'ın menajeri açıkladı! Hangi ülkelerden teklif aldı?
Götze'den Galatasaray'a iyi haber
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör