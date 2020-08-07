07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda krizi! Yıldız isim resti çekti

G.Saray'da Belhanda krizi! Yıldız isim resti çekti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren 'da krizi yaşanıyor. Sarı kırımzılı ekip, Fenerbahçe maçına gördüğü kırmızı kart dolayısıyla Younes Belhanda'ya ceza kesti. Faslı futbolcu reste restle yanıt verdi. ‘6 ay sonra ceza mı olur’ diyen Belhanda, “Bir yere gitmem ya da beni serbest bırakırsınız” diye konuştu.

Falcao, Feghouli ve Muslera ile birlikte takımın ve 'in en fazla kazanan futbolcusu konumunda olan ile ilgili istenmeyen bir gelişme yaşandı.

'ta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında oyundan atılan ve yönetim tarafından 150 bin Euro para cezası yiyen Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübe rest çekti.

'da Younes Belhanda krizi giderek tırmanıyor. Cim-Bom gözden çıkardığı Faslı futbolcuya 23 Şubat'ta Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin Euro ceza kesti ve faturayı lig biter bitmez futbolcuya gönderdi.

Milliyet'in haberine göre, Belhanda ise kulübün bu adımına "6 ay sonra ceza mı verilir? Beni göndermek için yıldırmaya mı çalışıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

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