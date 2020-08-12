Galatasaray Kerem Aktürkoğlu transferini neden açıklamadı? Sebebi ortaya çıktı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağlamış ve oyuncu antrenmana çıkmasına rağmen transferi açıklanmamıştı. Sarı-kırmızılıların 21 yaşndaki futbolcunun transferini neden açıklamadığı ortaya çıktı.
2020/2021 sezonunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, yerli ve genç oyuncuları gündemine almıştı. Cimbom, bu doğrultuda son olarak 24 Erzincanspor forması giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağlamış ve oyuncu antrenmana çıkmaya başlamıştı.
Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlamasına ve oyuncunun antrenmana çıkmasına rağmen transferinin resmen açıklanmamasının nedeni belli oldu.
KAP BİLDİRİM EYLÜL'DE
Milliyet'in haberine göre, yönetimin 21 yaşındaki futbolcu için yetiştirme bedeli ödememek için KAP bildirimini bir süre daha erteleyeceği ortaya çıktı. Genç oyuncu için Eylül ayında bildirim yapılacağı belirtildi.
Genç futbolcu, geçtiğimiz haftalarda A Spor'a yaptığı açıklamada "İsmimin Galatasaray ile anılması mutluluk ve gurur verici." ifadelerini kullanmıştı.
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