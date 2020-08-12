12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu transferini neden açıklamadı? Sebebi ortaya çıktı

Kerem Aktürkoğlu transferi neden açıklanmadı? Sebebi ortaya çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , genç kanat oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlamış ve oyuncu antrenmana çıkmasına rağmen transferi açıklanmamıştı. Sarı-kırmızılıların 21 yaşndaki futbolcunun transferini neden açıklamadığı ortaya çıktı.

2020/2021 sezonunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandıran , yerli ve genç oyuncuları gündemine almıştı. Cimbom, bu doğrultuda son olarak 24 Erzincanspor forması giyen Muhammed ile her konuda anlaşma sağlamış ve oyuncu antrenmana çıkmaya başlamıştı.

Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlamasına ve oyuncunun antrenmana çıkmasına rağmen transferinin resmen açıklanmamasının nedeni belli oldu.

KAP BİLDİRİM EYLÜL'DE

Milliyet'in haberine göre, yönetimin 21 yaşındaki futbolcu için yetiştirme bedeli ödememek için KAP bildirimini bir süre daha erteleyeceği ortaya çıktı. Genç oyuncu için Eylül ayında bildirim yapılacağı belirtildi.

Genç futbolcu, geçtiğimiz haftalarda A Spor'a yaptığı açıklamada "İsmimin Galatasaray ile anılması mutluluk ve gurur verici." ifadelerini kullanmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

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