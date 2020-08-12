Oğulcan Çağlayan'ın transferi sonrası taraftarı heyecanlandıran diyalog! İrfan Can Kahveci...
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Genç oyuncu da, resmi sosyal medya hesabından transferine yönelik paylaşımlar yaparken, Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci ile taraftarları da heyecanlandıran bir diyalog yaşadı. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Arda Turan'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ı da transfer ettiğini resmen açıkladı.
24 yaşındaki oyuncu da, transfer olduğuna dair paylaşımlar yaparken, gönderinin altına Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci yorum yaptı.
Transfer açıklamasıyla ilgili gönderiye "Hak ettin aslanım" yazan İrfan Can, genç ismin Florya'ya adım attığı videoya ise "kalp emojisi" attı.
Oğulcan da İrfan Can'ın bu yorumlarına "Ah keşke" diye yanıt verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da, İrfan Can'ın bu yorumuna Galatasaray'a gelmesiyle ilgili birçok cevap attı.
İşte o diyalog...
Oğulcan da kalp emojisine karşılık "Ah keşke" diye yanıt verdi.
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