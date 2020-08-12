12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Oğulcan Çağlayan'ın transferi sonrası taraftarı heyecanlandıran diyalog! İrfan Can Kahveci...

Taraftarı heyecanlandıran diyalog! Transfer sonrası...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

, ile sözleşmesi sona eren 'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Genç oyuncu da, resmi sosyal medya hesabından transferine yönelik paylaşımlar yaparken, 'in yıldızı Kahveci ile taraftarları da heyecanlandıran bir diyalog yaşadı. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden , 'dan sonra 'ı da transfer ettiğini resmen açıkladı.

24 yaşındaki oyuncu da, transfer olduğuna dair paylaşımlar yaparken, gönderinin altına 'in yıldız oyuncusu Kahveci yorum yaptı.

Transfer açıklamasıyla ilgili gönderiye "Hak ettin aslanım" yazan İrfan Can, genç ismin Florya'ya adım attığı videoya ise "kalp emojisi" attı.

Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da

Oğulcan da İrfan Can'ın bu yorumlarına "Ah keşke" diye yanıt verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da, İrfan Can'ın bu yorumuna Galatasaray'a gelmesiyle ilgili birçok cevap attı.

İşte o diyalog...

Oğulcan da kalp emojisine karşılık "Ah keşke" diye yanıt verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray dünyaca ünlü forvet için devrede Galatasaray dünyaca ünlü forvet için devrede
Kaan Ayhan transferinde umut ışığı! G.Saray yeniden devrede Kaan Ayhan transferinde umut ışığı! G.Saray yeniden devrede
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Galatasaray transferi resmen açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör