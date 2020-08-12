12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Edinson Cavani için devrede

Galatasaray dünyaca ünlü forvet için devrede
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Santrfor arayışlarına devam eden Galatasaray gündem yaratacak bir ismi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı takımın PSG ile sözleşmesi sona eren için devreye girdiği ve teknik direktör 'in yıldız golcüyle bizzat görüşmek için randevu talep ettiği belirtildi.

Galatasaray, yüzyılın transferi için nabız yoklamaya başladı: . PSG ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin Benfica'ya senelik 2.5 milyon euro ve 500 bin euro imza parasına 'Evet' dediği yönündeki haberler üzerine harekete geçme kararı aldı. Terim, Cavani'nin menajerinden randevu alınmasını istedi ve bizzat kendisinin görüşme yapacağını yönetime iletti. Bunun için Şükrü Hanedar ve kaleci Muslera'nın girişimlere başladığı dile getirildi.

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