11 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray 2. transferini sesli duyurdu! Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da

Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

'dan son dakika açıklaması geldi. 'ın Galatasaray'a transfer olduğu açıklandı.

Bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan ilk bombasını Arda Turan'ı duyurarak patlatmıştı. Transfer girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, birçok isimle de prensip anlaşmasına vararken henüz resmi bir açıklama gelmemişti.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı ses kaydı ile yeni transferini duyururken, binlerce taraftarlarda bu ismin kim olduğuna dair tahminlerde bulundu. A Spor'un geçtiği son dakika haberinde bu ismin olduğu açıklanırken kulüpten resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

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