Galatasaray'dan son dakika transfer açıklaması geldi. Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transfer olduğu açıklandı.

Bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Galatasaray ilk transfer bombasını Arda Turan'ı duyurarak patlatmıştı. Transfer girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, birçok isimle de prensip anlaşmasına vararken henüz resmi bir açıklama gelmemişti.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı ses kaydı ile yeni transferini duyururken, binlerce taraftarlarda bu ismin kim olduğuna dair tahminlerde bulundu. A Spor'un geçtiği son dakika haberinde bu ismin Oğulcan Çağlayan olduğu açıklanırken kulüpten resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

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