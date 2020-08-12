Lemina'nın yeni adresi belli oldu
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Mario Lemina için, İngiliz ekibi Southampton ile görüşmelere başladı.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Mario Lemina'nın talipleri artmaya başladı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen yıldız futbolcu için devreye girdi.
Bonservisi Premier lig ekiplerinden Southampton'da olan Lemina ile Werder Bremen ilgileniyor. 26 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmeyen İngiliz kulübü Lemina'yı bu sezon yeniden kiralamayı düşünüyor.
Alman basınındaki haberlere göre Werder Bremen ile Southampton arasındaki ilk görüşme gerçekleşti.
ADI BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI
Öte yandan Mario Lemina'nın ismi bu transfer döneminde Beşiktaş'la da anılıyordu. Sergen Yalçın'ın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edilmişti.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ
26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde instagram hesabından kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında yaptığı açıklamada, "Harika oyuncu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceksiniz. Beni bir daha takip etmeyin. Pişman olacağınıza söz veriyorum. Ben her zaman fedakarlık yaptım." dedi. Lemina ayrıca "Futbol oynamak istiyorsam bu benim tercihim. Ev almak isterse mbu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam bu benim tercm ederim. Ben sizin hayatınız hakkında konuşmuyorum..
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