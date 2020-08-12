12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Lemina'nın yeni adresi belli oldu

Lemina'nın yeni adresi belli oldu
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.08.2020

 ekiplerinden , geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Mario Lemina için, İngiliz ekibi Southampton ile görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Mario Lemina'nın talipleri artmaya başladı.

ekiplerinden yıldız futbolcu için devreye girdi.

Bonservisi Premier lig ekiplerinden Southampton'da olan Lemina ile Werder Bremen ilgileniyor. 26 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmeyen İngiliz kulübü Lemina'yı bu sezon yeniden kiralamayı düşünüyor.

Alman basınındaki haberlere göre Werder Bremen ile Southampton arasındaki ilk görüşme gerçekleşti.

Cimbom'dan flaş transfer hamlesi! Avrupa futbolunun yükselen ismi... haberin devamı

ADI BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI

Öte yandan Mario Lemina'nın ismi bu transfer döneminde Beşiktaş'la da anılıyordu. 'ın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edilmişti.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde instagram hesabından kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında yaptığı açıklamada, "Harika oyuncu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceksiniz. Beni bir daha takip etmeyin. Pişman olacağınıza söz veriyorum. Ben her zaman fedakarlık yaptım." dedi. Lemina ayrıca "Futbol oynamak istiyorsam bu benim tercihim. Ev almak isterse mbu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam bu benim tercm ederim. Ben sizin hayatınız hakkında konuşmuyorum.

.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yusuf Günay'dan transfer paylaşımı! Yusuf Günay'dan transfer paylaşımı!
O paylaşım merak uyandırdı! G.Saray ve transfer... O paylaşım merak uyandırdı! G.Saray ve transfer...
Cimbom'dan flaş transfer hamlesi! Avrupa futbolunun yükselen ismi... Cimbom'dan flaş transfer hamlesi! Avrupa futbolunun yükselen ismi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör