Galatasaray düğmeye bastı! Seri'nin yerine Lerma
Galatasaray’ın Seri’yi yeniden kiralama ümitleri Fulham’ın Premier Lig’e yükselmesiyle azaldı. Bunun üzerine Bournemouth’ta forma giyen Lerma için düğmeye basıldı.
Galatasaray'ın Seri hayali zora girdi. Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bu sezon da Jean-Michael Seri'yi kiralamak istiyordu.
Ancak 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması ise Fulham'ın ligdeki durumuna bağlıydı. Fulham Brentford'u 2-1 yenerek Premier Lig'e yükselen son takım olunca Seri'nin de Fulham'da kalma ihtimali yükseldi.
Bunun üzerine B Planı'nı devreye sokan Galatasaray, Bournemouth'un Kolombiyalı yıldızı Jefferson Lerma'ya yöneleceği belirtildi. 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon 33 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Galatasaray'ın bu oyuncuyu kiralamaya çalışacağı öğrenildi.
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