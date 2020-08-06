06 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray düğmeye bastı! Seri'nin yerine Lerma

GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

’ın Seri’yi yeniden kiralama ümitleri Fulham’ın ’e yükselmesiyle azaldı. Bunun üzerine Bournemouth’ta forma giyen Lerma için düğmeye basıldı.

'ın Seri hayali zora girdi. Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bu sezon da Jean-Michael Seri'yi kiralamak istiyordu.

Ancak 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması ise Fulham'ın ligdeki durumuna bağlıydı. Fulham Brentford'u 2-1 yenerek 'e yükselen son takım olunca Seri'nin de Fulham'da kalma ihtimali yükseldi.

Bunun üzerine B Planı'nı devreye sokan Galatasaray, Bournemouth'un Kolombiyalı yıldızı Jefferson Lerma'ya yöneleceği belirtildi. 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon 33 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Galatasaray'ın bu oyuncuyu kiralamaya çalışacağı öğrenildi.

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