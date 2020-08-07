Arda Turan'a şampiyonluğa özel prim!
Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, tecrübeli yıldızın sözleşme şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre oyuncu sarı-kırmızılılardan 4 milyon TL alacak. Fakat şampiyon olunması halinde Arda, 1 milyon TL ekstra prim, maç başına da 100 bin TL kazanacak.
Galatasaray eski oyuncusu Arda Turan ile anlaşırken milli futbolcunun sözleşme detayları da KAP'a bildirildi. Boş mukaveleye imza attığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4 milyon TL (467 bin euro) ücret alacak. KAP açıklamasında yer almasa da tecrübeli futbolcu ayrıca maç başına 100 bin TL kazanacak. Arda'nın sözleşmesinde ayrıca iki tane de başarı bonusu yer aldığı öğrenildi. Galatasaray gelecek yıl lig şampiyonluğuna ulaşırsa 1 milyon TL, Avrupa Ligi kupasını alırsa 2 milyon TL bonus almaya hak kazanacak. l Savaş ÇORLU (Fotomaç)
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