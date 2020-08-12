12 Ağustos 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Avrupa futbolunun yükselen ismi...

Süper Lig'i 6. sırada bitiren Galatasaray, transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takviyeler yapmaya başladı. Bu kapsamda kadrosuna Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ı katan Cimbom, alternatifi bol ve genç bir kadro oluşturmak istiyor. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa futbolunun yükselen bir genç ismini listesine aldı. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve Aslan'ın oyuncu için yaptığı o teklif... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 12.08.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 14:15
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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Avrupa futbolunun yükselen ismi...

Galatasaray 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitirmişti.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Avrupa futbolunun yükselen ismi...

Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılacak Cimbom, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Avrupa futbolunun yükselen ismi...

Geçtiğimiz sezon takım iskeletini kiralık isimler üzerine kuran Aslan, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Avrupa futbolunun yükselen ismi...

Sarı-kırmızılılar gerek Finansal Fair-Play (FFP) gerekse harcama limitlerinden dolayı ilk etapta bonservisi elinde veya maliyeti düşük isimlere yönelmişti.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Avrupa futbolunun yükselen ismi...

İLK TRANSFER ARDA!

Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı renklerine bağladı ve 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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