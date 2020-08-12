Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Avrupa futbolunun yükselen ismi...

Süper Lig'i 6. sırada bitiren Galatasaray, transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takviyeler yapmaya başladı. Bu kapsamda kadrosuna Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ı katan Cimbom, alternatifi bol ve genç bir kadro oluşturmak istiyor. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa futbolunun yükselen bir genç ismini listesine aldı. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve Aslan'ın oyuncu için yaptığı o teklif... | Son dakika Galatasaray haberleri

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 12.08.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 14:15 ABONE OL