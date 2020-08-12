Galatasaray'da Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiği transferlerin yanı sıra gelecek adına da ümitli olduğu genç futbolcusunun sözleşmesini uzattı. İşte detaylar...

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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