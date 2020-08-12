12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesi uzatıldı

G.Saray'dan bir imza daha! KAP'a bildirildi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

yönetiminde gerçekleştirdiği transferlerin yanı sıra gelecek adına da ümitli olduğu genç futbolcusunun sözleşmesini uzattı. İşte detaylar...

Kulübü, altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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