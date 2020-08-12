12 Ağustos 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da yeni transferler ilk idmanına çıktı

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri ve performans testlerinin ardından sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 20:34 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 20:58
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Galatasaray'da yeni transferler ilk idmanına çıktı

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da yeni transferler ilk idmanına çıktı

Sarı kırmızılı ekibin yeni transferleri Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç da antrenmanda yer aldı.

İşte antrenmandan kareler...

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Galatasaray'da yeni transferler ilk idmanına çıktı
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Galatasaray'da yeni transferler ilk idmanına çıktı
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Galatasaray'da yeni transferler ilk idmanına çıktı
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