12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Arda Turan: Fatih hocam beni istedikten sonra hep onun yanında olurum

Arda'dan Terim açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

9 sene sonra 'a dönen ilk kez konuştu.Sarı kırmızılı takımla 1+1 sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu transfer süreci ve hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Tranferinden dolayı Teknik Direktörü 'e teşekkür eden Turan, "İlk önce Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim. Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum'' şeklinde konuştu.


Terim'in kendisini takımda görmek istediği belirtmesi sonrası diğer tüm transfer tekliflerini geri çevirdiğini belirten deneyimli futbolcu, "Hoca, ekranlar önünde 'Arda'yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.' dedikten sonra ben tamamiyle transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim'' dedi.

Barcelona'dan ayrılık sürecine de değinen , "Ben, Atletico Madrid'in 10 numarası olarak oraya gittim, önemli bir oyuncu olarak. Önemli de bir rol aldım ama sonrasında, Valverde gelince, beni önemsiz hissettirince, konu oraya gitti. Barcelona da olsa, dünyanın en önemli takımı da olsa, ben kendimi mutlu hissetmediğim yerde durmam. Para, pul benim için hiçbir zaman konu değildir. Messi, Suarez, Neymar'dan sonra en iyi istatistiği yaptığımda, Valverde takımın başına gelip, hazırlık maçları dahil beni doğru düzgün oynatmayınca, ben orada konuyu kapattım. Ayrılık kararı, tamamiyle benim. Valverde dahil hiç kimse bana, 'Arda, buradan ayrıl.' demedi'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde kavgalı olduğu Fatih Terim'in elini öperek buzları eriten Arda Turan, o anları "Sporculukla ilgili bir hata yapmadım. Eğer hatayı da affedebilecek biri varsa, o da Fatih hocadır. 'Biz seni affettik, affediyoruz.' diyorlar. Kimseye bir şey yapmadım ki. Beni, Fatih hoca affeder. Evde de oturup konuşuyoruz ama orası, ilk buluşma için doğru yer diye hissettim ve çok etkilendim. atih hocadan bir özür dileyeceksem veya elini öpeceksem, bundan gocunmam, hatta gurur duyarım. Fatih hoca bir şeye kırıldıysa, üzüldüyse, en doğru ortam, onun gönlünü alabilecek yer, orasıdır diye düşündüm." sözleriyle anlattı.
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