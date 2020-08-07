07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Jimmy ve Şener gidecek

Jimmy ve Şener'le yollar ayrılıyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.08.2020

, gelecek sezon kadrosunda düşünmediği ve 'yla yol ayrımına gitmek istiyor. Sarı-kırmızılıların kasasında böylelikle 14 milyon TL kalacak.

Yeni dönemde kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan ve 'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi. İki futbolcuya, önümüzdeki günlerde alacaklarına karşılık bonservisleri verilecek. İki futbolcunun yıllık maliyetleri 14 milyon TL. Sarı-kırmızılı yönetim böylece 'e önümüzdeki sezon için 14 milyon TL daha ekleyecek.

Beto mesajı yolladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'da hedef Götze! Görüşme tarihi belirlendi Aslan'da hedef Götze! Görüşme tarihi belirlendi
Galatasaray'a Seri müjdesi! Canlı yayında açıkladı Galatasaray'a Seri müjdesi! Canlı yayında açıkladı
O takıma önerdiler! Diagne... O takıma önerdiler! Diagne...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör