18 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

Başkan , Başkanı 'i Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

kulübünden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , Başkanımız 'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti." ifadeleri kullanıldı.
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