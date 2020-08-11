Kaan Ayhan transferinde umut ışığı! Galatasaray yeniden devrede

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı gündemine almış ancak oyuncunun Sassuolo ile anlaşma sağladığı ileri sürülmüştü. İtalyan ekibinin transferi bitirememesinin ardından sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki stoperin transferi için yeniden devreye girdi.

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren ve listenin başında Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı alan Cimbom, milli futbolcunun Sassuolo ile anlaşması sonrası alternatiflere yönelmişti. Ancak İtalyan ekibinin transfere bir türlük noktayı koyamaması sonrası sarı-kırmızılı yönetim başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.

FORTUNA DÜSSELDORF İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Fanatik'in haberine göre yönetim, Fortuna Düsseldorf kulübüyle son kez masaya oturacak. 25 yaşındaki oyuncunun 2 milyon Euro'luk çıkış bedelindeki opsiyonu kaçıran Galatasaray, buna rağmen yeni bir ödeme takvimi oluşturarak daha yüksek bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

İtalyan kulübüne "Evet" diyen Kaan Ayhan, Galatasaray'ın teklifine de sıcak baktığını yöneticilere iletmişti. Artık top sarı-kırmızılı yönetimde; Düsseldorf cephesinin ikna edilmesi gerekiyor.

ATALANTA, FIORENTINA VE ROMA DA DEVREDE

Galatasaray artık bu transfer girişiminde yalnız değil. Sassuolo'nun devreye girmesiyle İtalya'da ses getiren bu operasyon, diğer kulüplerin de teklif yapmasına yol açtı. Çizme medyasında yer alan haberlere göre Kaan'ı Galatasaray ve Sassuolo dışında, Atalanta, Fiorentina ve Roma da takip ediyor. Eğer bu kulüpler de Düsseldorf'a teklif götürürse, pazarlık kızışacağı için Galatasaray'ı işi hiç kolay olmayacak gibi görünüyor.

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