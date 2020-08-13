Aboubakar Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve kariyerini Porto'da sürdüren Vincent Aboubakar'ı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in onayı sonrası Kamerunlu golcü için görüşmelere başladı.