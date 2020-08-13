13 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Aboubakar Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi

Aboubakar Süper Lig devlerine önerildi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Eski  3 Türk kulübüne önerildi. Aboubakar'ın menajerlerinin  ve 'nin yanı sıra Alanyaspor ile görüştüğü ortaya çıktı.

Geçen sezon Porto'da fazla forma şansı bulamayan eski 'ın menajerlerinin 3 Türk kulübü ile temas kurduğu ortaya çıktı.

Aboubakar'ın uluslararası menajerlerinin oyuncularını Porto'dan ayırmak istedikleri ve bu sebeple 3 Türk kulübü görüştükleri aktarıldı.

Aboubakar'ın menajerilerinin görüştüğü Türk kulüpleri ise , ve Alanyaspor...

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