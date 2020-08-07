07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın hedefi Mario Götze! Görüşme tarihi belirlendi

Aslan'da hedef Götze! Görüşme tarihi belirlendi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.08.2020

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen , ilk etapta bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Sarı-kırmızılı ekip bu bağlamda 'ye ilgisini sürdürüyor. Yönetim, yıldız oyuncuyla pazartesi günü masaya oturacak.

Arda Turan'ı kadrosuna katan , orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. Cimbom'un listesindeki ilk isim ... Alman oyuncu için Hertha Berlin ve Monaco iddiaları ortaya atılıyor. Ancak idari menajer Şükrü Hanedar, Götze'yi sürekli olarak kontrol altında tutuyor. Hanedar, Alman oyuncu ile görüşmek için pazartesi gününe randevu aldı. Bu süre zarfında başka takıma gitmemesi için sürekli yokluyor. Öyle ki kardeşi Felix'e corona virüsü bulaşan Götze'yi 'geçmiş olsun' diye arayanlar arasında Hanedar'ın ilk sırada olduğu ortaya çıktı.

ALMANYA'YI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu ile mali şartları konuşulacak. Götze'nin yıllık 2.5 milyon Euro ve imza parası talep ettiği belirtiliyor. Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı. (Fotomaç)

Arda'ya şampiyonluğa özel prim! İşte sözleşmedeki o madde haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'a Seri müjdesi! Canlı yayında açıkladı Galatasaray'a Seri müjdesi! Canlı yayında açıkladı
O takıma önerdiler! Diagne... O takıma önerdiler! Diagne...
G.Saray Arda'yı KAP'tı! İşte sözleşme şartları G.Saray Arda'yı KAP'tı! İşte sözleşme şartları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör