Galatasaray'ın hedefi Mario Götze! Görüşme tarihi belirlendi
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, ilk etapta bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Sarı-kırmızılı ekip bu bağlamda Mario Götze'ye ilgisini sürdürüyor. Yönetim, yıldız oyuncuyla pazartesi günü masaya oturacak.
Arda Turan'ı kadrosuna katan Galatasaray, orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. Cimbom'un listesindeki ilk isim Mario Götze... Alman oyuncu için Hertha Berlin ve Monaco iddiaları ortaya atılıyor. Ancak idari menajer Şükrü Hanedar, Götze'yi sürekli olarak kontrol altında tutuyor. Hanedar, Alman oyuncu ile görüşmek için pazartesi gününe randevu aldı. Bu süre zarfında başka takıma gitmemesi için sürekli yokluyor. Öyle ki kardeşi Felix'e corona virüsü bulaşan Götze'yi 'geçmiş olsun' diye arayanlar arasında Hanedar'ın ilk sırada olduğu ortaya çıktı.
ALMANYA'YI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu ile mali şartları konuşulacak. Götze'nin yıllık 2.5 milyon Euro ve imza parası talep ettiği belirtiliyor. Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı. (Fotomaç)
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