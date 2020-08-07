Galatasaray'a Bosna Hersekli yıldız! Fatih Terim onu çok istiyor...

Yeni sezonda Seri ve Lemina'nın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic'i listesine aldı. İtalyan kulübüne resmi teklifte bulunan sarı kırmızılı ekip, 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan Rade Krunic atağı. Yeni sezonda Seri ve Lemina ile devam etmesi çok zor görünen Sarı- Kırmızılılar Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic için İtalyan kulübüne resmi teklifte bulundu. 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler sürüyor.

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Teknik Direktör Fatih Terim'in Bosna Hersekli oyuncuyu çok beğendiği ve bu nedenle Seri ve Lemia'dan doğacak boşluğu Rade Krunic ile doldurmayı planladığı öğrenildi.

4 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



Kulübüyle 4 yıllık sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli oyuncu bu sezon Milan'da 18 resmi karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de oynarken 1 asist yaptı. Krunic daha önce 4 sezon Empoli'de oynadı.

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Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Bosna Hersekli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

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