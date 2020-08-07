07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a Bosna Hersekli yıldız! Fatih Terim onu çok istiyor...

Cimbom’a Bosna Hersekli yıldız! Terim onu çok istiyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Yeni sezonda Seri ve Lemina'nın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren , Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu 'i listesine aldı. İtalyan kulübüne resmi teklifte bulunan sarı kırmızılı ekip, 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmelerini sürdürüyor.

'dan atağı. Yeni sezonda Seri ve Lemina ile devam etmesi çok zor görünen Sarı- Kırmızılılar Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic için İtalyan kulübüne resmi teklifte bulundu. 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler sürüyor.

FATİH TERİM DE ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör Fatih Terim'in oyuncuyu çok beğendiği ve bu nedenle Seri ve Lemia'dan doğacak boşluğu Rade Krunic ile doldurmayı planladığı öğrenildi.

4 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübüyle 4 yıllık sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli oyuncu bu sezon Milan'da 18 resmi karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de oynarken 1 asist yaptı. Krunic daha önce 4 sezon Empoli'de oynadı.

CİMBOM'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Bosna Hersekli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

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