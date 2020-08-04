Babel bonservisini istedi

Gözden çıkarılan Ryan Babel'e, Brezilya'dan Flamengo'nun talip oldugu iddia edildi… Hatta Rio De Janeiro kentinden birden fazla takımın Babel için girisimlerde bulundugu belirtildi. Babel'in ayrılsa bile Galatasaray'a para kazandırmayacagı, çünkü bedelsiz gelen Hollandalı oyuncunun yeni takımından imza parası almak için sözlesmesinin feshedilmesini istedigi belirtildi.

Gözden çıkarılan Ryan Babel'e, Brezilya'dan Flamengo'nun talip olduğu iddia edildi… Hatta Rio De Janeiro kentinden birden fazla takımın Babel için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Babel'in ayrılsa bile Galatasaray'a para kazandırmayacağı, çünkü bedelsiz gelen Hollandalı oyuncunun yeni takımından imza parası almak için sözleşmesinin feshedilmesini istediği belirtildi.

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