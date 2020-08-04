04 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Babel bonservisini istedi

Babel bonservisini istedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

Gözden çıkarılan 'e, Brezilya'dan Flamengo'nun talip oldugu iddia edildi… Hatta Rio De Janeiro kentinden birden fazla takımın Babel için girisimlerde bulundugu belirtildi. Babel'in ayrılsa bile Galatasaray'a para kazandırmayacagı, çünkü bedelsiz gelen Hollandalı oyuncunun yeni takımından imza parası almak için sözlesmesinin feshedilmesini istedigi belirtildi.

Gözden çıkarılan 'e, Brezilya'dan Flamengo'nun talip olduğu iddia edildi… Hatta Rio De Janeiro kentinden birden fazla takımın Babel için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Babel'in ayrılsa bile Galatasaray'a para kazandırmayacağı, çünkü bedelsiz gelen Hollandalı oyuncunun yeni takımından imza parası almak için sözleşmesinin feshedilmesini istediği belirtildi.

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