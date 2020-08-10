10 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Omar Elabdellaoui Galatasaray'ı takibe aldı!

G.Saray'ı takibe aldı! Sözleşmesi bitmişti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılıların Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui ile anlaştığı iddia edilmişti. Norveçli futbolcu, sosyal medyadan Galatasaray'ı takibe aldı.

Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Galatasaray ile anlaşma sağlayan Omar Elabdellaoui, hesabından sarı kırmızılı kulübü takibe alarak transfer haberlerini de doğrulamış oldu.

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TARİH BELLİ OLDU!

Galatasaray ile anlaşma sağlayan ve takımı Olympiakos'a veda eden Omar Elabdellaoui'nin sarı kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, ailesi ile 15 Ağustos tarihinde İstanbul'a gelecek. 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip imzayı atacak.

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