09 Ağustos 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray yeni yıldızını buldu! Kamil Jozwiak...

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, rotasyonu bol, genç ve dinamik bir kadro kurmak istiyor. Kanatlara takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı kanı buldu. Lech Poznan forması giyen Kamil Jozwiak Galatasaray'ın gündemine geldi.

Giriş Tarihi: 09.08.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 14:57
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Galatasaray yeni yıldızını buldu! Kamil Jozwiak...

Polonya basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Avrupa futbolunun yükselen ismi için Lech Poznan'a resmi teklifini yaptı.

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Galatasaray yeni yıldızını buldu! Kamil Jozwiak...

Przegladsportowy.pl adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde oldu;

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Galatasaray yeni yıldızını buldu! Kamil Jozwiak...

"Lech Poznan, Avrupa futbolunda yükselişte olan ve ilgiyle takip edilen bir kaç ismi kadrosunda bulunduruyor. Jakub Moder (21), Kaminski (18) ve Jozwiak (22).

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Galatasaray yeni yıldızını buldu! Kamil Jozwiak...

Hal böyle olunca oyuncuların potansiyel alıcıları da ortaya çıkıyor ve kulüplerin girişimleri medyada yankı buluyor. Şu ana kadar Lech Poznan, genç yeteneklerinden hangilerini satacağına dair net bir görüş belirtilmedi.

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Galatasaray yeni yıldızını buldu! Kamil Jozwiak...

Öğrenilen bilgilere göre Polonya kulübüne bir resmi teklif geldi Kamil Jozwiak için.

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