Drogba çılgınlığı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde futbol federasyonu başkanlığına adaylığını koydu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde futbol federasyonu başkanlığına adaylığını koydu. 5 Eylül'de yapılacak 4 aday ile yarışması beklenen 42 yaşındaki eski golcüye büyük destek var. Özellikle de Fildişili taraftarlardan... Adaylık başvurusu yapan efsanevi oyuncuyu desteklemek için bir araya gelen yüzlerce taraftar, "Drogba Başkan" tezahüratları yaptı. Polis kalabalığı kontrol etmek için büyük çaba harcadı.

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