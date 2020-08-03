Galatasaray’ı kim istemez!

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. 22 yaşındaki futbolcu bu iddialar hakkında konuştu. Genç stoper "Galatasaray'da oynamayı herkes ister. Sözleşmem devam ediyor. Şu an tatildeyim. Dönüşte neler olacağını göreceğiz. Görüştüğüm büyük takımlar var" ifadelerini kullandı.

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