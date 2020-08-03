03 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray’ı kim istemez!

GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

 Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor.

Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. 22 yaşındaki futbolcu bu iddialar hakkında konuştu. Genç stoper "Galatasaray'da oynamayı herkes ister. Sözleşmem devam ediyor. Şu an tatildeyim. Dönüşte neler olacağını göreceğiz. Görüştüğüm büyük takımlar var" ifadelerini kullandı.

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