10 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Gaston Ramirez! Transferde Muslera etkisi

Belhanda'nın yerine yeni aday! Transferde Muslera etkisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Teknik direktör 'in kadroda düşünmediği Faslı futbolcu Younes Belhanda ile yollarını ayırmayan hazırlanan Galatasaray, bu bölgeye 'nin ardından Sampdoria forması giyen Uruguaylı Gaston Ramirez'i de gündemine aldı. Ramirez'in Muslera'nın da etkisiyle sarı-kırmızılı takıma 'Evet' diyeceği belirtiliyor.

Galatasaray'da tüm planlar Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması üzerine yapılmaya başladı. Son dönemde kulüp ve oyuncu cephesinden gelen haberler de bu duruma işaret ediyor. Faslı oyuncu kendisine kulüp ararken sarı-kırmızılı ekip de adaylarını belirlemeye başladı. Bunlardan birisi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ... Bonservisi elinde olması nedeniyle birçok kulübün Alman futbolcu ile ilgilenmesi Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Cimbom'un bu nedenle Sampdoria'dan Gaston Ramirez'i de listesine aldığı belirtildi.

CAGLIARI DE PEŞİNE DÜŞTÜ

Son olarak Corriere Dello Sport, Cagliari'nin yeni teknik direktörü Di Francesco'nun Sampdoria'dan Gaston Ramirez'i istediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre Torino'nun da takip ettiği ayrıca BAE ve Katar'dan da bazı takımların teklif götürdüğü 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray'ın büyük bir ilgisi var. Ramirez de vatandaşı 'nın forma giydiği Galatasaray'ın yapacağı muhtemel bir teklife sıcak bakıyor. Sampdoria ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. Gaston Ramirez'in bir yıl daha anlaşması bulunuyor ve , oyuncunun mutlaka alınmasını istiyor.

GEMİLERİ YAKTI

Southampton'ın, 2012'nin Ağustos ayında 15.2 milyon euro karşılığında 'nın Bologna ekibinden transfer ettiği Ramirez'in menajeri Pablo Betancourt, teknik direktör Mauricio Pochettino ile pek anlaşamayan ve fazla şans bulamayan futbolcusunun, teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi.

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