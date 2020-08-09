Galatasaray kaleyi Fatih Öztürk'e emanet edecek

Tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Kasım ayında sahalara dönmesi beklenen Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Adı Beto, Volkan Babacan, Sinan Bolat ve Gökhan Akkan gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk'ün transferi için girişimlerine başladı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

2019'un yaz transfer döneminde Kasımpaşa'ya gelen Fatih Öztürk ile Akhisarspor forması giydiği dönemde de Galatasaray'ın adı sık sık anılmıştı. Fanatik'in haberine göre, Kasımpaşa'da özellikle sezonun ikinci yarısında formasını Ramazan Köse'ye kaptıran Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a transferinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a gidişi sonrası Kasımpaşa'nın da Karagümrük forması giyen Aykut Özer'i kadrosuna katacağı öğrenildi.

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