09 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray kaleyi Fatih Öztürk'e emanet edecek

G.Saray kaleyi ona emanet edecek! Görüşmeler başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Tecrübeli file bekçisi 'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleye takviye yapmak isteyen , ekiplerinden 'da forma giyen 'ü kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Kasım ayında sahalara dönmesi beklenen 'nın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren 'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Adı Beto, , ve Gökhan Akkan gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, 'nın tecrübeli kalecisi 'ün transferi için girişimlerine başladı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

2019'un yaz döneminde Kasımpaşa'ya gelen Fatih Öztürk ile Akhisarspor forması giydiği dönemde de Galatasaray'ın adı sık sık anılmıştı. Fanatik'in haberine göre, Kasımpaşa'da özellikle sezonun ikinci yarısında formasını Ramazan Köse'ye kaptıran Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a transferinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a gidişi sonrası Kasımpaşa'nın da Karagümrük forması giyen Aykut Özer'i kadrosuna katacağı öğrenildi.

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