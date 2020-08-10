KAP şovu başlıyor

10 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

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GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Şu ana kadar beş oyuncuyla anlaşan Galatasaray'da ilk açıklanan transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, bonservis bedeli ödemeyeceği Emre Kılınç, , ve için bildirimleri için de hazırlıklarını tamamladı.

Şu ana kadar beş oyuncuyla anlaşan Galatasaray'da ilk açıklanan transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, bonservis bedeli ödemeyeceği Emre Kılınç, , ve için bildirimleri için de hazırlıklarını tamamladı. Bu hafta açıklamanın yapılması bekleniyor. Yeni transferlerden en maliyetli isim Emre Kılınç olacak.

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