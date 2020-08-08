08 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a gol makinesi! Transferde hedef Shon Weissman

Duyurdular! Gol makinesi Galatasaray'a
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

Radamel Falcao'ya alternatif olacak bir forvet transferi yapmak isteyen , gündemine Shon Weissman'ı almıştı. Deneyimli golcü için, İsrail basını flaş bir iddia ortaya attı.

'ın gelecek sezon için forvet hattında düşündüğü İsrailli golcü Shon Weissman'a dair ülkesinin basınında önemli bir haber gündeme geldi.

Bu sezon Avusturya takımı Wolfsberger ile toplamda 40 maça çıkan ve 37 gol 8 asist gibi mükemmel bir istatistik yakalayan Weissman'a taliplerin her geçen gün arttığı yazıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncuya şimdiye dek Galatasaray, Lokomotiv Moskova ve Celtic resmi teklifi yaptı.

Bununla beraber golcü futbolcuya La Liga ekibi Levante de talip oldu. Weissman'ın kariyer hedefinle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu belirtilirken, İspanya La Liga'ya da sıcak baktığı aktarıldı.

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Öte yandan futbolcunun kısa süre içerisinde Avusturya'ya varması bekleniyor çünkü kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

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Oyuncunun kafasında bir yandan transfer olduğu belirtilirken diğer yandan da 1 yıl daha mevcut kulübünde kalmayı ve sonrasında bedelsiz bir şekilde transfer olabileceği ifade edildi.

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