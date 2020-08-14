Fatih Öztürk Galatasaray'da!

Transfer dönemine Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katarak giren Galatasaray, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı. Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Öztürk ile anlaşma sağladı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelikli hedeflerden birisi de kaleci transferiydi. Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından oynanan Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan Fernando Muslera'nın, 2020-21 sezonunun ilk yarısını kapattığı açıklanmıştı.

Bu gelişme üzerine kaleci arayışlarına start veren sarı-kırmızılılar, sonunda aradığı ismi buldu. Süper Lig'de Akhisarspor ve Kasımpaşa formalarıyla gösterdiği başarılı performansla akıllara kazınan Fatih Öztürk, gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.

SÖZLEŞME FESHİ GERÇEKLEŞTİ!

Kasımpaşa, Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.





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