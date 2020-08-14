14 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Öztürk Galatasaray'da!

Yerine gelecek isim belli oldu! İşte Aslan'ın yeni kalecisi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

Transfer dönemine Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katarak giren , kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı. Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, ile anlaşma sağladı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'da öncelikli hedeflerden birisi de kaleci transferiydi. Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından oynanan Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan Fernando Muslera'nın, 2020-21 sezonunun ilk yarısını kapattığı açıklanmıştı.

Galatasaray Fatih Öztürk'le anlaştı

Bu gelişme üzerine kaleci arayışlarına start veren sarı-kırmızılılar, sonunda aradığı ismi buldu. Süper Lig'de Akhisarspor ve formalarıyla gösterdiği başarılı performansla akıllara kazınan , gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.

SÖZLEŞME FESHİ GERÇEKLEŞTİ!

Kasımpaşa, Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.


G.Saray'a corona virüsü şoku! haberin devamı

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