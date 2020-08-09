Galatasaray'ın hedefi Umut Meraş!

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Yuto Nagatomo'nun yerine gelecek isim belli oldu. Saracchi'den de istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, milli yıldız Umut Meraş'ı transfer etmek istiyor.

Geçen sezon Bursaspor'dan Le Havre'ye 1.3 milyon euro'ya transfer olan Umut Meraş, Galatasaray yolunda... Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun Fransa Ligue 2'de mutlu olmadığı ve ülkeye dönmek istediği öğrenildi. Meraş'ın menajeriyle temas kurulduğu kaydedilirken, Galatasaray forması giymek için can attığı bildirildi. Cimbom'un şu anda sol bekinde Saracchi ve Süleyman Luş isimleri bulunuyor. (Fotomaç)

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