09 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın hedefi Umut Meraş!

Alternatifi belli oldu! Sol bek için...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Yuto Nagatomo'nun yerine gelecek isim belli oldu. 'den de istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, milli yıldız etmek istiyor.

Geçen sezon Bursaspor'dan Le Havre'ye 1.3 milyon euro'ya olan , yolunda... Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun Fransa Ligue 2'de mutlu olmadığı ve ülkeye dönmek istediği öğrenildi. Meraş'ın menajeriyle temas kurulduğu kaydedilirken, Galatasaray forması giymek için can attığı bildirildi. Cimbom'un şu anda sol bekinde ve Süleyman Luş isimleri bulunuyor. (Fotomaç)

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