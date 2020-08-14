14 Ağustos 2020, Cuma
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Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada,
Donk 1 yıl daha Galatasaray'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sözleşmesi biten Hollandalı yıldız Ryan Donk ile 1 yıllık söleşme imzaladığını resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekip Ryan Donk’un sözleşmesinin 515 bin 750 euro karşılığında 1 yıllığına uzatıldığını borsaya bildirdi.
Galatasaray'daki geleceği merakla beklenen Ryan Donk'ta son dakika gelişmesi. Galatasaray'dan 1 milyon 895 bin euro kazanan Donk, sözleşmesinin revize edilmesini onayladı. Sarı Kırmızılı ekip, Ryan Donk'un sözleşmesinin 515 bin 750 euro karşılığında 1 yıllığına uzatıldığını borsaya bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada,
''Profesyonel Futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.'' ifadeleri kullanıldı.
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