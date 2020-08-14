14 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Donk 1 yıl daha Galatasaray'da

Donk 1 yıl daha G.Saray'da! KAP'a bildirildi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren , sözleşmesi biten Hollandalı yıldız ile 1 yıllık söleşme imzaladığını resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekip Ryan Donk’un sözleşmesinin 515 bin 750 euro karşılığında 1 yıllığına uzatıldığını borsaya bildirdi.

'daki geleceği merakla beklenen 'ta son dakika gelişmesi. Galatasaray'dan 1 milyon 895 bin euro kazanan Donk, sözleşmesinin revize edilmesini onayladı. Sarı Kırmızılı ekip, Ryan Donk'un sözleşmesinin 515 bin 750 euro karşılığında 1 yıllığına uzatıldığını borsaya bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada,

''Profesyonel Futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

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