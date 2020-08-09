09 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'a Sofiane Feghouli piyangosu!

Cimbom'a transferde piyango! Feghouli...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

'da takımın en çok kazanan ikinci ismi konumunda bulunan için Katar'dan flaş bir teklif geldi. Buna göre Cezayirli yıldız için menajerler, sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro'luk teklif getirdi.

Türk Telekom Stadı'nda yöneticilerle buluşan bir menajerin, kendisine takım arayan için Katar'dan 5 milyon euro'luk teklif getirdiği öğrenildi. Takımın adıyla ilgili bilgi verilmezken Al Duhail ya da Al Sadd olabileceği belirtildi. 'dan bonuslar dahil 4.5 milyon euro kazanan Feghouli'nin Katar ekibiyle yapacağı görüşmede isteyeceği rakam kalıp kalmayacağını netleştirecek. (Fotomaç)

Alternatifi belli oldu! Sol bek için... haberin devamı

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