Galatasaray'a Sofiane Feghouli piyangosu!

Galatasaray'da takımın en çok kazanan ikinci ismi konumunda bulunan Sofiane Feghouli için Katar'dan flaş bir teklif geldi. Buna göre Cezayirli yıldız için menajerler, sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro'luk teklif getirdi.

Türk Telekom Stadı'nda yöneticilerle buluşan bir menajerin, kendisine takım arayan Sofiane Feghouli için Katar'dan 5 milyon euro'luk teklif getirdiği öğrenildi. Takımın adıyla ilgili bilgi verilmezken Al Duhail ya da Al Sadd olabileceği belirtildi. Galatasaray'dan bonuslar dahil 4.5 milyon euro kazanan Feghouli'nin Katar ekibiyle yapacağı görüşmede isteyeceği rakam kalıp kalmayacağını netleştirecek. (Fotomaç)

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