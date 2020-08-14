14 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Götze açıklaması! "Vazgeçtik"

Galatasaray'dan Götze açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Galatasaray İkinci Başkanı  transferiyle ilgili A Spor'a konuştu. Albayrak, Alman yıldızın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiklerini açıkladı.

çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alman 10 numara 'yi gündemine almıştı. Belhanda'nın yerine düşünülen yıldız ismin transferiyle ilgili sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada, "Mario Götze transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtik" ifadesini kullandı. Cimbom'da böylece Götze defteri kapandı.

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