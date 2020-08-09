Arda Turan'ın kazancı yüzde 87 azaldı
Arda Turan geçtiğimiz günlerde resmen Galatasaray'a döndü. Transferin detaylarını açıklayan sarı-kırmızılı takım, deneyimli oyuncunun yıllık 4 milyon TL kazanacağını duyurdu. Arda ile ilgili özel bir habere imza atan İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcunun maaşının yüzde 87 düştüğünü yazdı.
Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi İspanyol basınında da gündem oldu. Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla La Liga'da boy gösteren deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferi, Marca'da geniş yer buldu. İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan'ın alacağı maaş üzerinden özel bir haber yaptı.
Barcelona'da 7 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'de 4 milyon TL alacak olması öne çıkarıldı.
İspanyol basınından Marca'da yer alan haber şöyle:
"Barcelona'da Arda Turan için her şey ters gitti. Atletico Madrid'in eski yıldızı, kendisini Katalan ekibine hiç bir zaman adapte edemedi. Motivasyonunu takımına veremedi.
Türk orta saha oyuncusu Galatasaray'a katılmak için Katalan kulübünden ayrılmayı tercih etti. Öte yandan Arda Turan bu transferle aldığı yüklü maaşı kaybetti.
Arda Turan, Barcelona'da yıllık 7 milyon euro'ya oynuyordu ancak İstanbul ekibinde yılda sadece 466.000 euro kazanacak. Arda'nın maaşında yaklaşık yüzde 87'lik bir düşüş söz konusu."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama